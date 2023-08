CPI das Lojas Americanas ouve dois ex-diretores da empresa nesta terça-feira (8)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Lojas Americanas deve ouvir nesta terça-feira (8) dois ex-diretores da companhia, que pediu recuperação judicial em janeiro deste ano após anunciar um rombo fiscal de R$ 20 bilhões e uma dívida de R$ 43 bilhões.

A audiência pública da CPI está marcada para as 15h desta terça. Márcio Cruz Meirelles, ex-diretor da Americanas, e José Timotheo de Barros, ex-diretor de Lojas Físicas, Logística e Tecnologia da Americanas, foram convocados para audiência após um pedido do deputado Carlos Chiodini (MDB-SC), relator do colegiado.

Vídeo: Entenda a fraude na Americanas

A CPI da Americanas foi instalada em maio deste ano. O colegiado investiga a inconsistência contábil de mais de R$ 20 bilhões que foi apresentada nos balanços financeiros das Americanas.

Autor do requerimento de abertura da CPI, o deputado André Fufuca (PP-MA) argumentou que o “episódio com as Americanas afeta a credibilidade de todo o mercado de ações no Brasil”.

A comissão é presidida pelo deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) e conta com 27 titulares e o mesmo número de suplentes. O grupo terá 120 dias para investigar o tema.