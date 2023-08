CPI das Criptos aprova quebra dos sigilos bancários de Tatá Werneck, Cauã Reymond

A CPI das Criptomoedas aprovou a quebra de sigilo bancário dos atores Tatá Werneck e Cauã Reymond e do apresentador Marcelo Tas durante a sessão desta quarta-feira(23).

Tatá e Cauã já tinham sido convocados para comparecer à comissão, no último dia 15, mas conseguiram um habeas corpus do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que os dois não comparecessem.

A CPI investiga as três celebridades por terem feito peças publicitárias da empresa Atlas Quantum. A empresa é acusada de aplicar um golpe de R$ 7 bilhões em cerca de 200 mil investidores O fundador da Atlas também teve seu sigilo bancário quebrado pela CPI.

A sessão foi marcada pela discussão entre o presidente da CPI, Áureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), e o deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), que foi o único integrante da comissão a votar contra a quebra de sigilo bancário dos três.

Na discussão, o presidente da CPI questionou se Braga preferia que a comissão votasse outros requerimentos ou se queria “blindar” apenas a quebra de sigilo de Tatá, Cauã e Tas, o que gerou irritação de Glauber.

“É uma tentativa de intimidação que eu não vou aceitar. Quem conhece a minha história, deputado Glauber, e conhece a sua, deputado Áureo, sabe muito bem quem tem a prática de blindagem e de utilização do espaço parlamentar para ganhos que não sejam políticos. Não me venha com esse tipo de acusação”, afirmou Gláuber.

Mesmo com o protesto do deputado do PSOL, a votação foi aprovada pela comissão.

Na sessão, foram aprovados 25 requerimentos de convocações e quebras de sigilos de outros investigados, a maioria por votação simbólica.

Entre os convocados está Arthur do Val, que terá de ir à comissão na condição de investigado, também para prestar esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Atlas Quantum.

A CNN entrou em contato com Arthur do Val, Tatá Werneck, Cauã Reymond e Marcelo Tas e aguarda retorno.

123milhas

A CPI também aprovou a convocação e a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, sócios administradores da 123milhas.

A quebra dos sigilos bancários também inclui Cristiane Soares Madureira do Nascimento, que também é da família dos irmãos, aparece como sócia da empresa, através da Novum Investimentos Participações.

A CNN entrou em contato com a empresa e aguarda retorno.