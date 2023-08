Corpo em região de mata é encontrado entre o ramal da Castanheira e Cidade do Povo

Um morador do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, que estava pescando em um Igarapé, localizado no final do ramal da Castanheira, próximo ao bairro, após sentir um odor forte, decidiu averiguar o que estava acontecendo em uma região próximo a um matagal, e encontrou o corpo de um homem. Imediatamente, ele saiu do local e avisou a moradores das proximidades que acionaram a Polícia Militar neste sábado, 25.

Uma guarnição do 2° Batalhão se deslocou ao endereço para averiguação da veracidade da informação. O corpo foi resgatado e encaminhado à sede do Instituto Médico Legal — IML para identificação e determinar a causa da morte.

Segundo informações, havia sinais de violência, porém, o que determinará a causa da morte será o exame cadavérico. A Polícia Civil já iniciou as investigações.