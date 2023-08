Corpo de alpinista é encontrado 20 anos após seu desaparecimento na Áustria

Perto do corpo foi encontrada uma mala com o cartão do banco e a carteira de motorista, o que levou os investigadores a encontrarem a pista deste homem que foi vítima de um acidente em 2001.

Análises de DNA serão realizadas para confirmar esses elementos. Os resultados são esperados em algumas semanas.



Outros casos



Por causa do aquecimento global, há mais degelo na região dos Alpes da Áustria. A geleira de Schlatenkees registrou a maior perda de gelo na história em 2021 e 2022: foram quase 90 metros, segundo o relatório anual do Clube Alpino austríaco.



No final de junho, foram encontrados outros restos humanos e fragmentos de esqui na mesma área.