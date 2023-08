Timão faz 2º tempo avassalador e vence o Coritiba por 3 a 1

O Corinthians venceu o Coritiba de virada por 3 a 1, neste domingo (13), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada do Brasileirão.

Murillo (contra) abriu o placar. Gil, Yuri Alberto e Wesley marcaram para o Timão, que chegou a 11 partidas de invencibilidade (oito vitórias e três empates) na temporada e respira longe do Z-4.

Com Renato Augusto de volta ao time titular, a equipe paulista foi surpreendida pela paranaense no 1º tempo. Em uma etapa inicial sem grades emoções, o Coritiba soube ser mais efetivo e largou na frente aos 27 no gol contra de Murillo. No lance, Marcelino Moreno jogou a bola na área, Henrique desviou de cabeça, e zagueiro corintiano acabou mandando contra o próprio patrimônio.

O Corinthians criou sua melhor chance logo na sequência, quando Renato Augusto arriscou, e Gabriel fez boa defesa.

Para o 2º tempo, Luxemburgo fez três mudanças no time: Fábio Santos, Gabriel Moscardo e Fagner foram substituídos por Bruno Méndez, Matheus Bidu e Wesley, respectivamente. Logo aos 5, o Timão empatou com Gil aproveitando o rebote. E três minutos depois, virou, quando Ruan Oliveira ajeitou de cabeça para Yuri Alberto na pequena área, e o atacante finalizou meio que de ombro para fazer 2 a 1.

O Coritiba sentiu os gols contra um Corinthians que voltou avassalador do intervalo. Logo depois de fazer o segundo, Yuri quase ampliou, mas acabou mandando para fora. Aos 19, em uma das pouquíssimas oportunidades que teve, o Coxa poderia ter empatado com Robson, mas Cássio fez boa defesa para evitar.

Aos 21, em um contra-ataque fulminante, Adson lançou para Wesley anotar um verdadeiro golaço para o Timão. Depois disso, o Corinthians desperdiçou chances de sacramentar uma goleada em Itaquera. Na melhor delas, Gil acertou o travessão, mas estava impedido no lance, aos 31.

Já na reta final, o próprio zagueiro roubou a bola no campo de defesa, tabelou com Adson e por muito pouco não balançou as redes novamente.

Com a vitória, o Corinthians abriu cinco pontos de distância da zona de rebaixamento, pulou para a 13º posição e ainda tem um jogo a menos (contra o Grêmio, ainda sem data) em relação aos adversários. Já o Coritiba segue o calvário dentro da zona da degola, na 18ª colocação.

Classificação do Campeonato Brasileiro:

Corinthians: 13º colocado com 23 pontos, mesma pontuação do Fortaleza (14º)

Coritiba: 18º colocado com 14 pontos

Por ESPN