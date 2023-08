Cooperativas recebem mais de R$ 10 milhões em propostas de negócios, diz Sicredi

FOTO: JARDY LOPES

Acompanhando o secretário de governo e coordenador da Expoacre, Alysson Bestene, e o presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Marcelo Moura, na transmissão da Expoacre na noite desta quarta-feira, 2, o gerente regional de desenvolvimento do Sicredi – Sistema de Crédito Cooperativo, Wellington Júlio, afirmou que as cooperativas estão tendo a oportunidade de se desenvolver no estado do Acre, desenvolvendo a economia dos municípios.

“Ontem nós recebemos mais de R$ 10 milhões de solicitações de novos negócios, novos associados indo para o cooperativismo, sejam elas pessoas físicas, jurídicas ou do agronegócio. A gente fica muito feliz de ser o patrocinador oficial do primeiro feirão da Expoacre, trazendo taxas especiais para toda a população para que a gente possa movimentar a economia do estado”, destacou Wellington Júlio.