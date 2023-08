Condenado a 40 anos, ‘Monstro do Purus’ é transferido para prisão no Acre

Sentenciado a 49 anos, Jarlis Oliveira da Silva, conhecido como “Monstro do Purus”, recebeu transferência para o presídio de Sena Madureira, no Acre. Condenado pela justiça do Amazonas, ele é acusado pelos crimes de latrocínio, estupro e duplo homicídio.

O caso aconteceu em abril de 2022. O criminoso invadiu a casa de Anacleto Lúcio dos Santos, de 72 anos, à procura de dinheiro e por não obter êxito, matou o idoso. No mesmo dia, ele entrou na residência de Francisco da Silva Amorim, que na tentativa de defender sua esposa de estupro, foi ferido diversas vezes, chegou a ser socorrido, mas faleceu dentro da ambulância que o trazia de Sena Madureira para Rio Branco.

Jarlis foi detido pelos familiares das vítimas e entregue para as autoridades. Até o momento, ele estava em uma delegacia na cidade de Boca do Acre e após a sentença judicial, recebeu transferência para o município acreano.