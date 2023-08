Concrenorte é responsável por obras na Expoacre e ExpoJuruá, diz empresário

O empresário, João Francisco Salomão, falou neste domingo, 06, com o ac24horas e Ecos da Notícia, sobre as ações do empreendimento, Concrenorte, no Acre. Segundo ele, a empresa trouxe para a Expoacre, uma fábrica automática que fabricam blocos de vedação, estruturação e pavimentação.

“Isso é uma inovação para o Estado, porque tinha isso aqui, mas era feito manualmente, hoje a gente faz em grandes quantidades. Com esse serviço, nós atendemos o novo Arasuper e estamos iniciando na próxima semana na Blue Fit, com todas essas tecnologias”, destacou.

Ele destaca, ainda, que o produto é melhor e traz mais benefícios que o tijolo convencional, que ainda é feito manualmente.

“A diferença entre o bloco de concreto para o tijolo manual, primeiro que ele é maior, então é perfeito, não tem sujeita na obra. Então, o espaço fica limpo e não tem reboco. Mas caso você queira invés de usar massa, você pode usar gesso, que fica mais barato”, informou.

Outra inovação que a Concrenorte tem em seu histórico, foi ter garantido a certificação ISO 9000 do concreto. “Somos a única empresa que tem essa certificação no Acre. Com isso, temos a qualidade dos nossos produtos, constante e confiável.

Também de acordo com ele, o empreendimento é responsável pelas construções que delimitam a Arena de shows da Expoacre e ExpoJuruá. “Em uma semana nós fizemos 100 metros de muro de 3 metros de altura. E também estamos ajeitando as pontes de concreto do Estado”, apontou.