Jogando fora de casa na Arena Pantanal, o Flamengo perdeu para o Cuiabá neste domingo por 3 a 0 em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Matheus Alexandre abriu o placar logo nos primeiros segundos da etapa final. E Clayson, aos 9 do segundo tempo, ampliou para o Dourado com assistência de Deyverson. O atacante eterno carrasco do Flamengo ainda deixou sua marca aos 35 do segundo tempo, fechando a conta.

Jorge Sampaoli não pode contar com Gabigol e Arrascaeta, suspensos, além de Filipe Luís, machucado, e perdeu Éverton Ribeiro com poucos minutos de jogo. O veterano camisa 7 era opção no banco de reservas, mas sentiu uma gastroenterite e teve que ir para os vestiários e não teve condições de jogo.

O técnico argentino colocou Pedro como titular. O camisa 9 voltou após ter recebido uma suspensão de um jogo da diretoria rubro-negra por se recusar a aquecer no jogo contra o Atlético-MG, onde ele foi agredido por Pablo Fernandez, preparador físico que acabou demitido.

Em campo, Pedro não ofereceu muito perigo à defesa do Cuiabá e teve mais uma atuação apagada. Nos acréscimos do segundo tempo, ele saiu na cara de Walter, mas demorou para finalizar e perdeu a chance de fazer o gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!

Deyverson faz o terceiro do Dourado e mostra tatuagem da Libertadores na comemoração!

Cuiabá 3 x 0 Flamengo#FutebolNaESPN pic.twitter.com/aTluBRoGgD

— ESPN Brasil (@ESPNBrasil) August 7, 2023