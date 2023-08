Com estandes chamativos, café regional é destaque na Expoacre 2023

Com uma estrutura mais ampla e novidades para o público, os organizadores dos estandes das empresas produtoras de café projetam movimentar bons negócios na edição da Expoacre 2023.

No Espaço da Indústria, onde os fabricantes expõem seus produtos, é possível conhecer mais sobre o cultivo, a industrialização, e inovação da indústria cafeeira acreana.

Ao todo, são mais de cinco expositores em diferentes estandes que chamam a atenção do público pelo cheiro convidativo, com dicas de preparação do produto, que pode ser acompanhado de leite, ou degustados com bolo e bolachas. Dentre os produtos ofertados para degustação é possível encontrar o café robusta, artesanal ou arábica.

“Eu tenho 70 anos de idade, quando acordo já preparo meu café, por isso vou provar todos que estão nos expositores do Parque de Exposição para diferenciar a tendência de cada um”, disse a senhora Raimunda Freitas.

A lavoura de café no Acre vem crescendo de uma maneira avassaladora, o estado é o segundo maior produtor de café da espécie Canephora (conilon e robusta) da Região Norte, e, segundo dados do IBGE, a cidade de Acrelândia detém a maior parte da produção total no estado.