Com apoio de polícia boliviana, segurança resgata caminhonete roubada no Acre

Numa ação conjunta, policiais brasileiros e bolivianos conseguiram recuperar na terça-feira (8) uma caminhonete modelo Fiat Toro que havia sido roubada durante um assalto no ano de 2019 e estava numa propriedade cerca de 2 quilômetros da divisa.

A operação foi coordenada pelo delegado Leandro Lucas, da Delegacia Geral de Polícia Civil de Plácido de Castro, que fez questão e elogiar esse tipo de cooperação entre os dois países.

O trabalho de investigação conseguiu localizar o veículo numa propriedade do lado boliviano e a intervenção da polícia do país andino foi de vital importância para a recuperação. Apesar de o roubo ter ocorrido há quatro anos, existe um trabalho investigativo do caso, inclusive com suspeitos identificados.