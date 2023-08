Colono sai pra caçar, tropeça em trapiche e é atingido por tiro acidental no Riozinho do Rola

Por Davi Sahid

O colono Lindomar Martins Rodrigues, de 49 anos, foi atingido com um tiro de espingarda acidentalmente na noite desta segunda-feira, 21, em uma propriedade rural situada no km 17, do ramal do Riozinho do Rola, na região da Transacrena na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Lindomar foi caçar e no trajeto até a área de mata, ao passar por um trapiche, tropeçou e efetuou um tiro que atingiu a lateral do seu abdômen. O colono mesmo ferido conseguiu chegar até a sua casa e pedir ajuda a familiares.

A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Lindomar ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares se deslocaram até ao local e após averiguar que o tiro foi acidental, apenas registraram um boletim de ocorrência informando o ocorrido.