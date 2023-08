Clodoaldo diz que não é candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul e elogia Zequinha

O deputado estadual Clodoaldo Rodrigues dos Republicanos, foi entrevistado neste sábado no Bar do Vaz na transmissão feita da Expoacre 2023.

Ele, foi o deputado estadual mais bem votado em Cruzeiro do Sul e foi eleito exclusivamente com votos do município. “Acho que só o Emerson Jarude em Rio Branco e eu em Cruzeiro do Sul, fomos eleitos só com votos do próprio município”, contou ele, que já foi vereador e prefeito de Cruzeiro do Sul, e diz que prefere o Legislativo ao executivo.

Reafirma que não será candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul e que, a depender do partido, o Republicanos, poderá apoiar a reeleição do prefeito Zequinha Lima.

“Eu já disse ao deputado federal Roberto Duarte, que não sou candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul porque isso não está no meu coração, mesmo eu sendo um soldado do partido. Eu vou participar ativamente do processo eleitoral porque quero o melhor pra população e para Cruzeiro do Sul. O Zequinha está fazendo um bom trabalho e nenhum outro faria diferente. Eu sigo meu partido, que se estiver com Zequinha, eu estarei e participarei da construção da chapa”, pontuou.

Com estilo simples, o ex policial civil, diz que tem ficado pouco no gabinete e segue visitando localidades em Cruzeiro do Sul e demais cidades do Vale do Juruá. “Gabinete e o lugar que eu menos gosto. Gosto é da rua, do povo, dos rios”, acrescentou.

O foco de seu mandato, detalha, é nos ramais, os agricultores e principalmente na saúde. Já apresentou projeto para facilitar consultas de pessoas do interior. “Temos Audiência Pública já marcada para avançar com esse projeto do Telessaúde. Mas também queremos uma unidade do Hospital do Câncer em Cruzeiro do Sul para atender toda aquela regional. As pessoas sofrem muito por estarem doentes e longe das famílias”, destaca.

Para a criação da unidade hospitalar, ele defende que todos os parlamentares destinem recursos de Emendas Parlamentares, que passarão a ser calculadas por meio de percentual. Não serão mais R$ 2 milhões para cada deputado e sim 3,5% da Receita Corrente. “Vamos também ajudar prefeituras e entidades que aplicarem corretamente. Focar na saúde, rural e agricultores”.

Com relação aos altos preços das passagens aéreas para saída de Cruzeiro do Sul, ele diz que na terça-feira, 8, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa – Aleac, vai dar uma coletiva para tratar do assunto. “Já tivemos empresas regionais como a Tavaj e a Rico e atualmente estamos reféns da empresa aérea onde uma passagem de Rio Branco para Cruzeiro sai por R$ 4 mil. Precisamos achar uma saída”, conclui.