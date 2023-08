Casamento coletivo reúne mais de 250 casais na Expoacre

FOTO: JARDY LOPES

Noivas vestidas a caráter, buquês, tapete vermelho, cenário para fotografias, bolos, casais de várias idades, filhos, famílias inteiras, exigência das igrejas, histórias e muito amor marcaram o casamento coletivo da Expoacre 2023, realizado nesta sexta-feira, 4, no Parque de Exposições. A cerimônia ocorreu na área de shows da feira agropecuária, em Rio Branco.

Mais de 250 casais de várias idades disseram sim coletivamente na cerimônia realizada pelo Tribunal de Justiça do Acre, gratuitamente para todos.

As histórias que passavam pelo tapete vermelho eram das mais diversas. Casais juntos há décadas, mães com filhos no colo, netos levando a avó para o altar, noiva que saiu para pensar se casava mesmo e muito mais. Tudo foi mostrado com o humor de sempre pelo vídeomaker do ac24horas, Kennedy Santos, na transmissão ao vivo do Parque.

Mostrou várias histórias como a de Gilson e Priscila, da etnia indígena Kaxinawá, de Tarauacá, que aproveitaram para casar na Expoacre. “A gente já vivia junto, está muito feliz agora”, contou ele.

Já Martha Maria, ao lado de filhos e netos, não escondia a felicidade do momento. ” São 42 anos juntos que agora são oficializados em casamento”, contou ela.

FOTOS DE JARDY LOPES: