Casal de Traficantes são presos vendendo entorpecentes em bar

Por Davi Sahid

Uma ação dos policiais militares da ROTAM do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) resultou na prisão do casa Hércules de Oliveira Martins, 24 anos, e Silvana Rodrigues do Nascimento, 51 anos, pelo crime de tráfico de drogas, noite desta quinta-feira, 24, em um bar situado na Travessa Padre José, no bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A guarnição policial estava fazendo patrulhamento na região realizando abordagens e checando quem possuía mandado de prisão. Quando os policiais se aproximaram de um bar improvisado em uma área de uma residência, visualizaram sete homens e uma mulher em fundada suspeita.

Silvana ao perceber a aproximação dos policiais jogou um pote dentro de um freezer para tentar enganar os militares e em seguida durante a abordagem apresentou nervosismo e não deixava os policiais abrirem o refrigerador. Foi feito uma vistoria e os militares encontraram 36 trouxinhas de skunk e um valor de R$ 1.462,00 em espécie que estava em posse de Silvana, provavelmente oriundo do tráfico de drogas.

Segundo a Polícia, no momento em os PM estavam saindo do bar, o Marido de Silvana, Hércules chegou ao local e assumiu ser o proprietário da droga.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao casal que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.