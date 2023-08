Carreata até a Expoacre abre 1° Feirão Expo Veículos do Acre

Nesta terça-feira, 02, foi dado o start com uma carreata para o 1° Feirão Expo Veículos Acre, que iniciará na quarta-feira, 03. O desfile, que começou às 15h, percorreu desde a sede da instituição, até o Parque de Exposição Wildy Viana.

A iniciativa é realizada pelo governo do Estado, por meio da Associação Comercial (ACISA ) e concessionárias de automóveis locais. Durante a realização, os participantes terão oportunidades única de adquirir carros, motos e caminhões com até 2 anos de IPVA grátis.

O presidente da Acisa, empresário Marcello Moura convidou quem deseja conquistar o seu transporte, a participar do evento, que irá garantir outros diversos benefícios.

“Começa amanhã. Serão muitos benefícios para os consumidores. Temos um espaço para a avaliação do seu usado, a partir das 14h, lá no estacionamento na entrada da Expoacre. Você sai com a avaliação padrão e o valor que você definir lá, fazendo o seu negócio, independente de qual marca você compre, a referência vai ser aquela da avaliação”, explicou.

O Feirão Expo Veículos deve ocorrer até o dia 06 de agosto, última noite de Expoacre 2023. Moura ainda informa que participar, poderá ainda conseguir taxas especiais, e preços com valores de fábrica.

“Não perca a oportunidade, venha comprar o seu carro, moto ou caminhão na Expoacre. Estamos fazendo essa virada de chave para você, nosso cliente. Agora você vem para cá e compra o seu veículo mais barato”, afirmou.