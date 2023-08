Capivara na estrada faz mulher perder controle de carro, capotar e deixar três feridos no Acre

Um acidente que aconteceu na noite dessa terça-feira, 15, envolvendo um carro modelo Parati de cor Branca e uma capivara deixou três pessoas feridas próximo a Vila Campinas.

De acordo com as autoridades, o acidente aconteceu no km 49 da BR-364, sentido Rio Branco/Porto Velho, quando uma capivara atravessou a pista. A condutora do veículo identificada por Fernanda de Lavor Damasceno, perdeu o controle da direção, e capotou o veículo várias vezes e em seguida bateu em uma árvore.

Maria de Lavor Ribeiro, mãe da adolescente, ficou no Hospital de Vila Campinas, com o um corte na cabeça, em observação.

A condutora do veículo sofreu apenas escoriações e não precisou ser encaminhada ao Hospital.

Uma ambulância do SAMU foi acionada para socorrer a vítima e a encaminhou ao hospital de urgência e emergência de Rio Branco.

A menor de 12 anos deu entrada no hospital com dores na costela e ombro direito. A mesma foi entregue ao setor de trauma para melhores avaliações, mas estável, lúcida e orientada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. O veículo foi removido por um guincho.