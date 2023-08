Cantora Eliane Voz revela carreira e diz que tem repertório eclético na noite acreana

A cantora Eliane Voz participou da entrevista no ac24horas e Ecos da Notícia neste sábado, 5, na Expoacre e falou da sua carreira nas noites acreanas.

Segundo ela, o apelido Voz vem do seu e-mail desde 2003 e não pela sua potência vocal. “Faz 1 ano e 4 meses que canto na noite e quando coloquei o nome artístico combinou certinho”, disse.

Elaine divulgou a agenda e disse que no repertório é bem eclética na escolha das músicas. “Tucanos forró, samba, pop rock, MPB e sertanejo”,

A cantora se apresenta com Tay Malvera nos palcos do Acre. A música disse que neste fim de semana tem agenda na Casa do Rio, às 20h. Para quem desejar contratar o número é (68) 99984-4164.