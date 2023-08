Câmara aprova convite para que Alexandre Silveira dê explicações sobre apagão

A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 16, um convite para ouvir o ministro Alexandre Silveira (PSD), responsável pela pasta de Minas e Energia. A aprovação ocorre um dia após a queda de energia elétrica que atingiu 25 Estados de todas as regiões do país. O requerimento de solicitação da presença do ministro do governo Lula 3 foi apresentado pela deputado federal Bia Kicis (PL-DF), presidente da comissão. Segundo ela, uma vez que “um problema na rede de operação SIN (Sistema Interligado Nacional) deixou estados do Brasil sem energia”, sem causas ainda identificadas, o convite é para que Silveira possa explicar o apagão e prestar esclarecimentos sobre o ocorrido. “As regiões mais afetadas foram Norte e Nordeste, mas as regiões Sul e Sudeste também foram afetadas”, exalta o documento, também subscrito pelos deputados Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ), Rubens Pereira Junior (PT-MA) e Carlos Jordy (PL-RJ). Por se tratar de um convite para o comparecimento de Silveira, o ministro poderá indicar a melhor data para a audiência pública, sem previsão para quando deve acontecer. Como o site da Jovem Pan mostrou, o chefe de Minas e Energia convocou uma reunião extraordinária com Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico para esta quarta. O órgão é responsável pelo acompanhamento e avaliação da continuidade e segurança do suprimento de energia elétrica no país.

Por Jovem Pan News