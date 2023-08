Cachorro-quente gigante e itens com preços populares fazem sucesso na Expoacre

No Parque da Expoacre há alimentos e locais de vendas para todos os gostos e bolsos. São dezenas de restaurantes e barracas com diversidade de itens.

Nas barracas próximas do parque infantil, é possível encontrar picanha na chapa por R$ 10, R$14 e R$19. E um produto que está fazendo sucesso no evento é o cachorro-quente gigante, com salsicha e acompanhamento duplos. Quem faz é Nair Garcia, que afirma estar com boas vendas. “É um pão grande com duas salsichas e o resto a pessoa escolhe. Está saindo muito”, conta ela.

No local também há açaí cremoso para venda.