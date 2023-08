Briga no Flamengo: soco do volante Gerson provoca fratura em nariz de Varela

As agressões de Gerson provocaram uma fratura no nariz de Varela. A contusão foi confirmada em exames realizados após o treinamento em hospital na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Jogadores trocaram agressões no treino da manhã desta terça-feira, véspera do jogo de volta com o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil.

Em nota, o Flamengo afirmou que os jogadores entenderam a briga como “episódio que faz parte de um treino disputado. Confira abaixo o comunicado:



“O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente”.

O desentendimento e o soco

Gerson fez uma falta em Varela no treino, o lateral uruguaio não gostou e reclamou com Pablo. O meia questionou o zagueiro:

– O que esse cara está falando aí?

Varela não gostou e começou a gritar com Gerson, que retrucou: “Nem estou falando contigo”. O uruguaio partiu para cima do volante, tentou acertar Gerson, que se esquivou e retrucou com vários socos. De imediato, ninguém tentou separar os dois, mas na sequência alguns atletas apareceram para acalmar os ânimos.

O departamento de futebol não tem uma definição a respeito de punições para Gerson e Varela. Em um primeiro momento, o desejo é tratar o caso como “situação normal de treino”, mas pesam na decisão os episódios recentes de indisciplina, em especial a agressão do preparador físico Pablo Fernandez em Pedro, quando o atacante acabou multado e suspenso.

Por ge