Briga entre casal quase termina em morte no bairro Conquista

Por Davi Sahid

Josué de Paiva Silva, de 47 anos, foi ferido com uma facada no peito na noite deste domingo, 13, em um residencial situado na rua Chico Mendes, no bairro Conquista em Rio Branco.

Josué chegou em casa embriagado quando começou a discutir com sua esposa, irritada a mulher tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu na lateral do peito.

“Ele veio brigar comigo, caiu por cima de minha filha, me irritei e furei ele” disse a mulher de Josué.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros socorros e encaminharam Josué acompanhado da esposa até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA Franco Silva) na Baixada da Sobral.

“Por pouco não perfurou o pulmão, precisa suturar, a vítima está estável” disse o Paramédico do SAMU.

A Polícia Militar não foi acionada.