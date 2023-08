Brasil empata com Jamaica e é eliminado da Copa do Mundo na despedida de Marta

O Brasil precisava da vitória para se classificar sem depender do resultado do jogo entre França e a já eliminada Panamá. Depois de um primeiro tempo esforçado, mas de muitos erros de uma insistência em cruzamentos, a Seleção voltou do intervalo pior, penou diante do ferrolho jamaicano e não ofereceu perigo à goleira adversária.

A técnica Pia Sundhage também demorou para mexer no time – somente com uma tripla substituição aos 35 minutos da segunda etapa, após ter feito uma alteração no intervalo. A vitória francesa, após o apito final em Melbourne, confirmou a eliminação brasileira.