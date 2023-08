Bragantino visita o Coritiba neste domingo (6/8), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira

O Coritiba recebe o Bragantino neste domingo (6/8), às 18h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Coxa entrou na rodada como o 18° colocado, com 14 pontos. Assim, briga para deixar a zona de rebaixamento. Por outro lado, o Massa Bruta entrou na rodada como o sexto colocado, com 28 pontos e tenta se manter no grupo de classificação para a próxima Libertadores.

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partir das 18h30 (de Brasília).

Como chega o Coritiba?

Em relação à base das últimas partidas, o único desfalque no Coxa é o atacante Robson, que cumpre suspensão. Assim, o técnico Thiago Kosloski tem três opções para a posição de extremo pelo lado direito: Kaio César, Maurício Garcez e Lucas Barbosa. Aliás, os dois últimos, recém-contratados, chegaram a entrar na última partida, a derrota de 4 a 1 para o Botafogo.

Como chega o Bragantino?

Por outro lado, o técnico Pedro Caixinha tem alternado dois esquemas táticos. Um mais defensivo com três zagueiros e outra com dois defensores e colocando um atacante a mais na equipe. Diante do Coritiba, Caixinha tende a apostar nesta última opção. Assim, o treinador deve manter o lateral Luan Cândido como um ala mais ofensivo. Além disso, Sorriso e Vitinho devem seguir no ataque, para municiar o centroavante Eduardo Sasha.

CORITIBA X BRAGANTINO

18ª rodada do Brasileirão-2023

Data: 6/8/2023, às 18h30 (de Brasília)

Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Gabriel; Natanael, Kuscevic, Henrique e Jamerson Bahia; Andrei, Bruno Gomes, Matheus Bianqui, Robson Fernandes e Marcelino Moreno; Diogo Barbosa. Técnico: Thiago Kosloski.

BRAGANTINO: Cleiton; Léo Ortiz, Nathan e Juninho Capixaba; Vitinho, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes, Ramires e Luan Cândido; Sasha e Sorriso. Técnico: Pedro Caixinha

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Kléber Lúcio Gil (SC) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)