Bombeiro sofre fratura na coluna ao capotar veículo próximo ao município de Sena Madureira

Um capotamento que aconteceu próximo ao município de Sena Madureira na tarde dessa sexta-feira, 4, deixou o militar do Corpo de Bombeiros, Andrey Felipe, de 30 anos, ferido com uma fratura na coluna.

O militar é lotado no quartel de Tarauacá e sofreu o acidente quando estava indo visitar a mãe em Rio Branco. Quando faltava cerca de 5 km para chegar em Sena Madureira, acabou capotando o veículo.

Segundo informações, um carro que trafegava no mesmo sentido teria tentado desviar um buraco e acabou fechou a passagem para o carro do militar.

Com o impacto, o carro de Andrey Felipe capotou várias vezes. Um veiculo do Corpo de Bombeiros passava no local e os ocupantes reconheceram o colega militar, fazendo os primeiros atendimentos.

Andrey foi encaminhado até o Hospital João Câncio, em Sena Madureira, porém, devido à gravidade do acidente, foi preciso um helicóptero Ciopaer transferir a vítima até o Cieps (Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública), no Bujari e em seguida levá-lo até o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Andrey Felipe sofreu uma fratura na coluna cervical, mas apresenta situação estável de saúde no momento.