“Beijo roubado e abraço forçado é importunação e crime”, diz juíza

O ac24horas e Ecos da Notícia recebeu na noite desta quarta-feira, 02, a juíza da 2° Vara de Proteção da Mulher de Rio Branco, Louise Kristina, a delegada e coordenadora da DEAN, Elenice Frese e o presidente da assembleia Legislativa, Luiz Gonzaga, para falar sobre o Agosto Lilás.

A iniciativa é uma política nacional de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e busca a conscientização para que as instituições do Estado se juntem em busca de solucionar e evitar a problemática.

De acordo com a magistrada, os casos de violência contra mulher no Acre só tem aumentado. Por isso, junto com a agenda do agosto Lilás e em parceria com a Aleac, foi criada a campanha “Respeite o meu Espaço”.

“É importante que nós mulheres e homens saibamos que somos detentoras de direito. Que o nosso espaço precisa ser respeitado e preservado. E é crime a importunação sexual. A lei de 2018 está em pleno rigor e uma simples tentativa de beijo roubado, abraço forçado, mordidas, encaminhamentos de fotos íntimas, já configura o crime. E essas mulheres podem denunciar em nossos canais, em especial o disk 180”, destaca Kristina.

Elenice explica que casos como esse são investigados pela Polícia Civil do Estado. “Recebemos inúmeros casos, com várias condutas diferentes e que mesmo assim configura o crime. É um tipo penal bem aberto, que ocorrem em diversas situações”.

Já Gonzaga, apontou que é além da criação da lei, é preciso garantir que ela seja respeitada. “E para isso, recebemos o convite do Tribunal de Justiça, para realizar esse trabalho digno e necessário. A divulgação disso é muito importante, porque precisamos da conscientização”.