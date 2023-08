Bebedeira entre casal quase termina em morte no bairro Caladinho em Rio Branco

Por Davi Sahid

Jean Ari de Araújo, de 45 anos, foi ferido com um golpe de faca na tarde desta quarta-feira, 30, dentro de uma residência situada na rua Manaus, no bairro Caladinho em Rio Branco. A autora do crime foi identificada como Rosiane Lima de Sales, de 39 anos, esposa da vítima.

Segundo informações da Polícia, Jean estava na sua residência bebendo com Rosiane, quando começaram a discutir, irritada a mulher tomou posse de uma faca e desferiu um golpe que atingiu a região abdominal do esposo.

Populares ao verem o Jean ferido acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas quando os Paramédicos chegaram ao local a esposa da vítima, tentou impedir Jean de receber os atendimentos. Depois de muita conversa e até receber ameaças de membros de uma organização criminosa, Rosiane deixou que os profissionais do SAMU prestassem os primeiros socorros. Em seguida Rosiane fugiu do local.

A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares, estiveram no local, colheram informações e as características da acusada, em seguida fizeram patrulhamento na região em busca de prendê-la, mas ela não foi encontrada.

O caso será investigado pela Polícia Civil.