Bairro Seis de agosto completar no próximo domingo 119 anos de fundação

O bairro Seis de agosto completa 119 anos de fundação. Surgiu a partir de um varadouro que ligava os seringais Catuaba e Volta da Empreza, por onde caminhavam os comboios de mulas trazendo e levando borracha e aviamento para as colocações.

Por esse caminho Plácido de Castro atacou os bolivianos no igarapé da Judia, conta a história. Foi a partir daí que o varadouro passou a ser chamado de rua 6 de agosto em homenagem ao conflito liderado por Plácido de Castro e nunca mais teve seu nome alterado.

As marcas do varadouro por onde passavam vários animais carregados com borracha e mercadorias ainda estão representadas por esses velhos armazéns tocados pela ação do tempo.

O historiador José Wilson contou com detalhes um pouco da história.

” O bairro não foi criado por prefeito, foi criado popularmente pelos moradores. Lá era um varadouro desde 1910, e tinha alí na entrada, uma pracinha que se chamava 24 de Janeiro. A praça foi demolida e ficava na saída da ponte de ferro.”

O comerciante Osvaldo Gomes, que mora no bairro há 51 anos, conta que o que faz continuar morando no local, mesmo com muito sofrimento pelas grandes enchentes do rio Acre são as amizades que ele criou. Osvaldo disse estar surpreso pela ação que a prefeitura está realizando no bairro com o programa Recupera Rio Branco.

“Hoje eu tive uma surpresa. Anoiteceu ontem essas ruas não tinham nenhuma sinalização. Hoje eu fui andar na rua para dar uma voltinha e a rua estava toda sinalizada. Nunca tinha visto isso de uma hora para a outra as ruas estão lindas”.

O programa Recupera Rio Branco, contemplou todas as ruas do bairro. Na rua 1° de maio, onde parte da rua sofreu desmoramento, por causa da alagação, os trabalhos já estão finalizando. Carlos Augusto, encarregado da obra, conta que o que está sendo feito nesses 54 metros de rua não é um trabalho paliativo, mas estrutural.

“Nós tiramos alí na frente um borrachudo, que era uma coisa recorrente. Retiramos o material todo, ajeitamos a adutora, trocamos todo material. Aqui estava rebaixado e estamos asfaltando.”

Para o cadeirante e morador do bairro Jair Moreira o acesso agora vai melhorar.

“Era um buraco alto até para passar de carro. Na cadeira tudo era ruim e agora vai ficar no nível da rua, vai ficar bom agora.”

“Tenho que agradecer primeiro a Deus e ao pessoal da prefeitura, porque minha rua estava toda esburacada. Para entrar com o carro era uma dificuldade, para entrar o Samu para o rapaz que é cadeirante era muito difícil, mas graças a Deus tem esse prefeito que está fazendo muito por nós. Então só tenho que agradecer mesmo”, concluiu a moradora Nilda de Paula.

