Austate Pet reforça equipe de veterinários em Rio Branco

Em busca de oferecer o mais alto padrão de cuidados veterinários, a Austate Pet anuncia nesta terça-feira, 29, o reforço do médico veterinário, Dr. Cleiton, na equipe que atua em Rio Branco.

Com sólida formação e paixão pelos animais, o profissional chega para acrescenta experiência e conhecimento e está destinado a elevar ainda mais o nível de cuidado e atenção dispensado aos amigos de quatro patas.

Formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal do Acre (UFAC), rapidamente se destacou durante seus anos de estudo, demonstrando dedicação, curiosidade e um profundo amor pelos animais. Esses traços o levaram a buscar constantemente formas inovadoras de aprimorar o bem-estar e a saúde dos pacientes peludos.

“Uma das características mais marcantes do Dr. Cleiton é sua abordagem holística e abrangente no cuidado animal. Ele acredita que cada paciente é único e merece atenção individualizada. Desde a primeira consulta até o tratamento, ele se esforça para estabelecer uma conexão genuína com os tutores e seus animais de estimação, criando um ambiente acolhedor onde as preocupações são ouvidas e as soluções são construídas em conjunto”, comenta a direção do estabelecimento.

Cleiton também é um entusiasta da educação e da conscientização dos tutores. “Ele planeja realizar palestras regulares na comunidade, abordando temas importantes como prevenção de doenças, nutrição equilibrada e comportamento animal. Sua missão é capacitar os tutores com as informações necessárias para tomar decisões informadas sobre a saúde e o bem-estar de seus animais de estimação”.

Quem está a procura de um veterinário comprometido, compassivo e altamente qualificado para cuidar do animal de estimação, a Austate Pet convida a marcar uma consulta com o Dr. Cleiton. “Sua paixão pela medicina veterinária e seu compromisso em fazer a diferença na vida dos animais são evidentes, e sua presença só reforça o compromisso da clínica em fornecer o melhor atendimento possível para os amigos peludos de Rio Branco”.