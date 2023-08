Athletico-PR vence Cuiabá no fim do 1º turno do Brasileirão 2023

O Athletico-PR venceu o duelo direto contra o Cuiabá no encerramento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.

Na noite desta terça-feira (15), o Furacão venceu o Dourado por 2 a 0, gols do uruguaio Canobbio, de cabeça, no fim do primeiro tempo, e do argentino Zapelli, na etapa final. A partida foi realizada na Ligga Arena, em Curitiba.

Com a vitória, o Athletico-PR chegou a 31 pontos no Campeonato Brasileiro. A equipe mantém a sétima posição na classificação. Já o Cuiabá permanece em oitavo, com 28.

Na próxima rodada, o Athletico-PR visita o Goiás. A partida será realizada na próxima segunda-feira (21), às 20h (horário de Brasília), na Serrinha, em Goiânia.

Já o Cuiabá joga no próximo sábado (19), às 18h30 (horário de Brasília). O Dourado recebe o Palmeiras, na Arena Pantanal, em Cuiabá.