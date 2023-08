Astro de “Sex and the City” admite traição, mas nega acusações de abuso sexual

Um dos principais nomes do elenco da extinta série “Sex and the City”, Chris Noth deu sua primeira entrevista sobre as acusações de abuso sexual feitas contra ele em 2021. O ator falou com o “USA Today” como parte de seu novo papel como porta-voz da Samuelsohn, “uma empresa de roupas sob medida que lança uma campanha para aumentar a conscientização sobre a saúde mental masculina. Noth disse que só é culpado de ser infiel à mulher.

“Eu me desviei de minha mulher, e isso é devastador para ela e não é uma imagem muito bonita”, disse ao jornal. “O que não é é crime.”

Em uma reportagem de 2021 publicada pelo “The Hollywood Reporter”, duas mulheres, que usaram pseudônimos para proteger sua privacidade, acusaram Noth de agredi-las sexualmente. Os supostos incidentes ocorreram em 2004 em Los Angeles e 2015 em Nova York, respectivamente.

As mulheres disseram que Noth reprisando seu papel como Mr. Big na série “as motivou a se aproximarem”.

“As acusações contra mim feitas por pessoas que conheci anos, até décadas atrás, são categoricamente falsas. Essas histórias podem ter sido de 30 anos atrás ou 30 dias atrás – não sempre significa não – essa é uma linha que eu não ultrapassei. Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o timing dessas histórias. Não sei ao certo por que eles estão aparecendo agora, mas sei disso: não agredi essas mulheres”, disse Noth em comunicado à CNN na época.

Em sua nova entrevista, Noth falou sobre o que ele diz ser seu adultério, dizendo à publicação: “Você se dá as mesmas desculpas que muitos homens dão; é apenas uma pequena dança paralela e é divertido. Você não está machucando ninguém. Ninguém vai saber disso, você sabe, e o sexo é simplesmente divertido”, disse ele. “E de repente, muitas pessoas querem fazer sexo com você. É como, ‘Bem, eu não vou ter essa chance de novo.’”

Nenhuma acusação criminal foi feita contra Noth, mas ele foi demitido do programa da CBS “The Equalizer” e desistiu de continuar participando de “And Just Like That …”, na HBO Max.

As estrelas do show, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis divulgaram um comunicado em apoio às supostas vítimas. De acordo com o “USA Today”, Noth perdeu um contrato de US$ 12 milhões (aproximadamente R$ 58 milhões) com sua empresa de tequila.

“Não há nada que eu possa dizer para mudar a opinião de alguém quando você tem esse tipo de maremoto”, diz agora o ator de 68 anos.

“Parece defensivo. Eu não sou. Não há tribunal criminal. Não há julgamento criminal”, disse ele. “Não há nada para eu depor e divulgar minha história, obter testemunhas.”