Assaltantes eram perseguidos pela polícia quando pararam em frente à creche e usaram pai e filha como reféns

A Polícia Militar acabou de atualizar as informações sobre a ocorrência que acontece agora na Rua Ema, na região do Nova Esperança, em frente à creche Cecília Meireles.

Na verdade, são três bandidos que estão dentro do veículo com reféns. Os criminosos tentaram assaltar uma padaria e foram perseguidos pela polícia. Ao chegar em frente a escola, renderam um pai que havia ido pegar a filha na escola e os tomaram com reféns.

Já dura mais de uma hora a negociação da Polícia Militar. Os bandidos estão armados, pediram a presença da Polícia Militar e também coletes balísticos com exigências para se entregarem. A negociação é conduzida por especialistas da Polícia Militar que tentam manter a tranquilidade entre os criminosos para que os mesmos se entreguem e possam soltar os reféns sem nenhum ferimento.

A Polícia Militar fez questão de esclarecer que a ocorrência acontece fora da escola, já que a primeira informação era de que os bandidos teriam invadido o local e feito crianças e funcionários de reféns. A PM informou, inclusive, que há uma guarnição dentro da escola garantindo a segurança de todos.

Um vídeo passou a circular com um dos criminosos mantendo contato com outros parceiros e pedindo a presença da imprensa. Nas imagens é possível perceber que os bandidos usam fardamento da Polícia Militar. Nas imagens é possível perceber os reféns, ao que parece sem ferimentos.