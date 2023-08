Lira e líderes se reúnem nesta segunda-feira para definir votação do arcabouço fiscal

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), vai se reunir com líderes nesta segunda-feira, 14, para definir a votação do novo arcabouço fiscal. No encontro, que terá a presença do relator da proposta, deputado federal Claudio Cajado (PP-BA), os parlamentares vão discutir as mudanças feitas no texto pelo Senado. Até agora, Lira vem dizendo que não houve consenso sobre o projeto e nega que o atraso na votação tenha como objetivo pressionar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a concretizar a reforma ministerial. A indefinição sobre o arcabouço impede a aprovação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentária), que estabelece as prioridades do orçamento da administração pública federal. Outro projeto – fatiamento do PL 2630, mais conhecido como PL das Fake News -, que estabelece regras para a publicação na internet sem autorização de obras protegidas por direitos autorais, deve ser votado nesta semana. O texto estabelece o pagamento de direitos autorais por conteúdos audiovisuais publicados nas plataformas, inclusive conteúdo jornalístico — propostas semelhantes têm sido aprovadas no exterior nas últimas semanas. No Canadá, Meta e Google proibiram o compartilhamento de links de notícias após exigência de pagamento aos veículos de imprensa.

Por Jovem Pan News