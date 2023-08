Após superar R$ 200 milhões, Alysson diz que Expoacre deste ano é “virada de chave”

Na última noite da Expoacre 2023, o ac24horas e Ecos da Notícia voltaram a receber o secretário de governo e coordenador da feira, Alysson Bestene. No estúdio com Marcos Venícios e Jocely Abreu, ele disse que o evento deste ano representa uma “virada de chave”, no sentido de transformar o evento em uma feira de negócios, efetivamente. “Antes era só vitrine”, ele disse.

De acordo com Alysson, mesmo considerando que muitos números ainda não foram fechados, a Expoacre deste ano já deve ter superado os R$ 200 milhões registrados no ano passado. Além disso, o coordenador também considerou o fato de expositores de fora terem se encantado com o Acre, demonstrando interesse em estabelecer um espaço para gerar emprego aqui.

“Nós tivemos aqui os expositores que trouxeram as colheitadeiras, aqui no setor do agro, que a gente deu uma importância esse ano, e que querem estabelecer aqui um espaço para gerar emprego. Então a feira tem esse propósito, de cada vez mais aquecer a economia do estado do Acre, gerando emprego e renda”, afirmou.

Sobre as propostas que foram sugeridas nos últimos dias de mudança no formato da feira e da flexibilização do ICMS, que, inclusive, teve manifestação positiva do governador Gladson Cameli e nem tanto assim do presidente da Acisa, José Adriano, que pediu cautela, Alysson disse que algumas mudanças já ocorreram, como a isenção do IPVA.

“A proposta da questão do ICMS, de você ter nos próximos anos, se vai fazer parcelado como Rondônia fez. Tudo isso são modelos que a gente pode adotar, sentar, planejar com a equipe econômica do estado, sem comprometer a folha, sem comprometer economicamente a malha pública”, pontuou.

Sobre o ponto relacionado ao formato da feira, com a possibilidade de funcionamento em outros horários, como o matutino e o vespertino, ele citou as várias atividades que ocorreram este ano, com os cursos voltados paro os setor do agro, o que faz movimentar os restaurantes, o que para ele já foi uma espécie de “sementinha” para os próximos anos.