Jovem que teve perna amputada corre risco de perder o braço

O motociclista Renan Bezerra, de 32 anos, que teve a perna arrancada em um acidente na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco, na última segunda-feira, 31, passou por procedimento cirúrgico e está internado na UTI do Pronto Socorro da capital.

Segundo a companheira da vítima, Rafaela Matos, além dos vários hematomas, ele quebrou a bacia e o braço, correndo o risco de perder o membro.

“Ele acordou, está estável e lúcido. Mas está com um corte muito grande no braço e cheio de ferro. Corre o risco do corpo rejeitar as placas que colocaram e isso acontecer, o jeito vai ser amputar”, afirmou.

O passageiro Wanderson Flores da Costa, de 25 anos, também ficou gravemente ferido, ainda outras três pessoas foram levadas para atendimento pelo Serviço Móvel de Urgência (SAMU), que também foram atingidas pelo carro modelo Onix.