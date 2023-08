Pivô Anthony Davis acerta novo contrato e receberá maior salário da história da NBA

O pivô Anthony Davis, do Los Angeles Lakers, acertou nesta sexta-feira (4), uma extensão contratual com a franquia. O jogador assinou por mais três anos e agora fica com o time até 2028. Os valores? 186 milhões de dólares (cerca de R$ 905 milhões), em média, 62 milhões de dólares (R$ 302 milhões) por temporada. A quantia é recorde na história da NBA.

Davis ainda tinha dois anos de contrato e 84 milhões de dólares para receber. O prazo para assinar a prorrogação do vínculo iniciou nesta sexta. O Lakers e os agentes do jogador chegaram rapidamente num acordo.

Na temporada 2022-23, Davis acumulou médias de 25,9 pontos e 12,5 rebotes por jogo. Ele participou de 56 jogos dos 82 possíveis da temporada regular. O Lakers foi eliminado na final de conferência para o Denver Nuggets.

Davis, de 30 anos, está no Los Angeles Lakers desde 2019. Junto de LeBron James, levou a equipe ao título da NBA em 2020.

O pivô está na principal liga de basquete do mundo desde 2012. Davis foi selecionado pelo New Orleans Pelicans com a primeira escolha do draft daquela temporada. Foi selecionado oito vezes para o jogo das estrelas e quatro vezes fez parte do quinteto ideal eleito pela NBA.