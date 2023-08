América-MG e Bragantino ficam no empate na Copa Libertadores

O Bragantino teve as duas primeiras chances do jogo. Matheus Fernandes, na primeira, chutou cruzado e levou perigo. Em escanteio, Léo Ortiz cabeceou e obrigou Pasinato fazer defesa. A partir daí, o América começou a levar perigo nas saídas pela esquerda. Matheusinho foi protagonista em duas criações. Na mais perigosa, ele chutou no canto, mas Cleiton defendeu. Pelo mesmo lado, Breno também teve chance em chute com efeito, e a bola passando perto. Com mais posse de bola, o Bragantino voltou a levar perigo com Matheus Fernandes, em chute de fora da área. Melhor em campo e impedindo novos avanços do América, o Massa Bruta abriu o placar aos 41 minutos com um gol contra de Éder. O lance começou com um lançamento para Luan Cândido, que lançou rasteiro na área. O zagueiro do Coelho tentou tirar de carrinho, mas acabou mandando para as redes.

Luan comemora em América-MG x Bragantino (Foto: Fernando Moreno/AGIF)