América-MG bate Bragantino nos pênaltis e avança na Sula 2023

Nesta quinta-feira (10), América-MG e Red Bull Bragantino protagonizaram um grande jogo na Neo Química Arena, que terminou em 3 a 3 no tempo normal, com vitória mineira nos pênaltis e vaga nas quartas de final da Sul-Americana. Cavichioli pegou duas cobranças na grande disputa.

O jogo foi recheado de reviravoltas, com heróis e vilões para cada lado. O Bragantino abriu o placar aos 4 minutos do jogo, com Sorriso, em lance marcado por uma falha do goleiro Matheus Pasinato. O ato heroico veio com Léo Ortiz, que marcou um gol de placa. Nos pênaltis, porém, ele parou em defesa de Matheus Cavichioli.

O América volta a campo neste domingo (13), quando enfrenta o Goiás, dentro de casa, às 16h (de Brasília). O próximo adversário na Sul-Americana será o Fortaleza. Já o Bragantino recebe o Vasco, na segunda-feira (14).

O jogo foi disputado no estádio do Corinthians, na capital de São Paulo. Isso porque o estádio do Bragantino, em Bragança Paulista, não cumpre com as exigências da Conmebol.

A Confederação exigência capacidade mínima de 20 mil pessoas para jogos de mata-mata. O Nabi Abi Chedid, estádio onde o Massa Bruta manda seus jogos, comporta pouco mais de 12 mil expectadores.

Que lambança!

O Bragantino precisou de apenas cinco minutos para abrir o placar, em um lance que passou longe de envolver grande mérito da equipe treinada por Pedro Caixinha. A jogada surgiu de uma falha nítida do goleiro Matheus Pasinato.

Em bola afastada da defesa paulista ao ataque, Matheus Pasinato poderia tranquilamente recepcionar a jogada com a mão. O arqueiro, no entanto, acabou se atrapalhando com a pressão do atacante Sorriso, que o desarmou e ficou com o gol aberto para marcar o primeiro gol do Bragantino na Neo Química Arena.

Dedo do treinador

O América demorou a entrar no jogo, mas aumentou seu volume criativo com uma alteração inusitada do técnico Diogo Giacomini. Aos 25 minutos, ele sacou o volante Javier Méndez para colocar o atacante Mastriani, o que aumentou a presença da equipe no campo de ataque.

O resultado disso foi o gol de empate na reta final do primeiro tempo, justamente com o uruguaio que há pouco havia entrado. No lance, Matheusinho se aproveitou de falha na defesa, cruzou para a área e encontrou Mastriani, livre, para marcar o gol de empate.

Toma lá dá cá

Dois minutos após o gol do América, o Bragantino tomou a frente do placar novamente, com Sorriso. Mais uma vez, a equipe errou na saída de bola e deixou o atacante cara a cara com Matheus Pasinato. Ele precisou de um leve toque por cobertura para marcar o segundo gol do time de Bragança Paulista.

Mas as reações rápidas valem para os dois lados. Desta vez, com resultado negativo para o América. Um minuto após o gol de Sorriso, o time mineiro conseguiu outro tento de empate, com Éder, após bola cruzada em falta lateral.

Gol de placa

Nesta quinta-feira (10), a Neo Química Arena presenciou um dos gols mais bonitos desde a construção do estádio em 2014. E ele saiu dos pés do zagueiro Léo Ortiz, que protagonizou uma jogada digna de um excelente atacante.

Na saída de bola, o camisa 3 tocou para Juninho Capixaba e se projetou mais à frente. Ele conduziu desde o campo de defesa, deixou quatro marcadores para trás e finalizou com categoria, no canto de Matheus Cavichioli, para marcar o terceiro gol do time paulista no jogo.

No último lance!

O América não se entregou aos gritos de “olé” que partiram da torcida do Bragantino, indicando que a eliminatória já estava decidida. No apagar das luzes, após bola cruzada por Benítez, Aderlan interceptou o lance com as mãos. O VAR revisou por cerca de cinco minutos até recomendar revisão ao árbitro, que apitou pênalti.

Na cobrança, Mastriani foi frio, bateu no meio deslocando Cleiton, e empatou o jogo. Logo após a bola entrar, o árbitro apitou fim de jogo e mandou a partida aos pênaltis.

As cobranças

Pelo lado do América, Everaldo, Éder, Julio e Alê converteram. Mastriani chutou para fora.

O Bragantino converteu com Lucas Evangelista, Luan Cândido e Juninho Capixaba. Léo Ortiz e Thiago Borbas perderam as cobranças.

Red Bull Bragantino 3 (3) x (4) 3 América

Red Bull Bragantino: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Jadsom), Lucas Evangelista e Bruninho (Thiago Borbas); Sorriso (Talisson), Eduardo Sasha (Matheus Gonçalves) e Vitinho (Luan Cândido). Técnico: Pedro Caixinha.

América: Mateus Pasinato (Matheus Cavichioli); Rodriguinho, Éder, Júlio e Marlon; Lucas Kal (Martínez), Javier Méndez (Mastriani), Ale, Juninho e Matheusinho (Everaldo); Paulinho Boia (Benítez). Técnico: Diogo Giacomini.

Motivo: jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Data e horário: quinta-feira, 10 de agosto de 2023, às 21h (de Brasília).

Local: Neo Química Arena, em São Paulo.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)VAR: Yadir Acuña (COL).

Gols: Sorriso (5 min 1ºT e 47 min 1ºT) e Léo Ortiz (12 min 2ºT), para o Bragantino; Mastriani (45 min 1ºT) e Éder (49 min 1ºT), para o América.

Cartões amarelos: Éder e Paulinho Bóia, do América.