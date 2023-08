Alckmin anuncia programa de investimentos em inovação na indústria de R$ 66 bilhões

Os valores serão emprestados aplicando-se a taxa referencial, que gira em torno de 2%, somada à taxa de administração (spread), de 2% ao ano. “É o menor juros da história. Juro nominal de 4%”, afirmou Alckmin.

Os R$ 26 bilhões restantes serão repassados por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, além de parcelas do Fundo Clima, do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, entre outros fundos.

Ao todo, R$ 16 bilhões serão não reembolsáveis e já estão previstos no orçamento do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Serão 16 anos para o pagamento dos financiamentos e 4 anos de carência. Os primeiros financiamentos devem começar a sair no final de setembro.