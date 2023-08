Acusados de roubar mais de meio milhão da Loja Havan são condenados no Acre

A Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco condenou a mais de 35 anos de prisão quatro membros de uma quadrilha responsável por um ousado assalto contra a Loja Havan em Rio Branco (AC), quando o grupo roubou mais de meio milhão em dinheiro e mercadorias.

Três deles irão cumprir a pena em regime fechado, e outro, que era primário, foi beneficiado com o regime semiaberto e será monitorado por tornozeleira eletrônica.

O assalto aconteceu na madrugada do dia 17 de julho do ano passado, quando por volta de 0h30min o grupo armado invadiu a Loja Havan localiza na esquina da BR-364 com Estrada do Calafate e rendeu todos os funcionários que trabalhavam no plantão noturno.

Três deles ficaram com os trabalhadores no refeitório, enquanto os demais passaram a vasculhar a loja em busca de valores. Na fuga, eles teriam roubado R$218.054.00 em dinheiro e R$283.000,00 em mercadorias.

Durante as investigações, especialistas da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões conseguiram identificar Rudson de Oliveira Castro, Antônio Lopes da Silva, Israel da Silva Alvin e Rubenilton Araújo de Barros. Como já eram reincidentes, os três primeiros foram condenados a 8 anos, 9 meses e 19 dias cada no regime fechado. Por ser primário Rubenilton pegou uma pena de 6 anos e quatro meses no regime semiaberto, devendo ser monitorado por tornozeleira eletrônica.