Acusados de assassinar jovem estudante e mandante do crime são apreendidos em Rio Branco

Em ação realizada pela Polícia Civil do Acre (PCAC), foram apreendidos na madrugada desta quarta-feira, 9, três adolescentes e um adulto preso. Todos são envolvidos no assassinato de um adolescente, ocorrido em 12 de julho deste ano. O jovem de 15 anos que saia da escola Antônia Fernandes, no bairro Santa Inês, em Rio Branco, foi atraído por um grupo de adolescentes para um beco, próximo à escola, local em que foi executado. O caso teve grande repercussão, chocando toda a sociedade rio-branquense.

Segundo informações fornecidas pelas autoridades policiais, a motivação por trás do assassinato teria sido uma manifestação nas redes sociais, na qual a vítima teria enaltecido uma facção criminosa rival nas redes sociais.

Além da apreensão dos menores, a operação resultou na captura de um homem apontado como líder de ataques de execução na região do bairro Belo Jardim. Essa área se tornou palco de confrontos violentos entre facções criminosas que buscam expandir sua influência e território.