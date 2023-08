Acreano trabalha há 20 anos fazendo tradicional foto de crianças sentadas no cavalinho

Todo bom acreano tem uma foto com fundo de fazenda e sentado em um cavalinho. Essa tradição ainda é possível de ser encontrada na Expoacre 2023. Na noite desta quarta-feira, 02, o ac24horas e Ecos da Notícia, conversaram com o dono do empreendimento no espaço.

O fotógrafo, João Gomes, de 70 anos, trabalha a cerca de 20 anos na feira, trazendo a realização para animar a galera e relembrar os velhos tempos de quem já fez a fotografia.

“É o que eu gosto de trabalhar e sempre aparece umas crianças para eu tirar uma foto. Eu comecei na praça Plácido de Castro. Antigamente a gente ficava lá sentado, o pessoal vinha de casa e levava a gente para tirar foto. Hoje em dia não existe mais isso”, explicou.

Para ele, tudo mudou, principalmente em questão de tecnologia. “Agora é tudo no digital, antigamente você fazia tudo manual. Dava trabalho, mas hoje você já sabe como vai sair”.

Gomes convida o público do evento para fazer a fotografia, que é entregue na hora, custando o valor de R$ 15. “Antes eu era pedreiro, agora tá bem melhor. É mais maneiro. E tenho clientes de muitos anos”.