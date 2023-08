Acre terá semana quente, mas termina com temporais, diz pesquisador David Friale

O portal O Tempo Aqui, do pesquisador meteorológico David Friale, notificou que o Acre deve continuar muito quente nesta semana, com a possibilidade de serem registrados novos recordes em Rio Branco e no interior do Estado, com temperaturas próximas ou acima de 38ºC.

Porém, entre quarta a sexta-feira, 23 a 25, os dias estarão muito ventilados, com rajadas de ventos, em alguns momentos, podendo passar de 40km/h.

“Mesmo com a baixa umidade do ar, entre 25 e 35%, poderão ocorrer chuvas rápidas e pontuais, não se descartando ventanias em algumas áreas, até a próxima sexta-feira”, destaca o informativo.

No fim de semana, sábado e domingo, 26 e 27, poderão ocorrer temporais, com chuvas fortes, raios e ventanias, devido à aproximação de mais uma onda polar fraca.

Nesta segunda-feira, a capital acreana, pelo segundo dia consecutivo, registrou, às 15h, a maior temperatura do ano, até o momento, com a marca de 37,1ºC. No dia anterior, domingo, Rio Branco havia registrado 36,9ºC, superando o recorde do dia 7 de agosto, quando foram registrados 36,6ºC.

Um recorde do ano também ocorreu no interior do estado no mesmo dia, com 38,2ºC, em Assis Brasil, superando o do último domingo, com 37,7ºC.