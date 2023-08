Acre está entre os 10 estados mais seguros do Brasil para morar, aponta pesquisa

O Acre é um dos estados mais seguros para morar no país, conforme indica o Anuário das Cidades Mais Seguras do Brasil de 2023, divulgado neste mês de agosto pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

A região acreano ficou em 7° ocupa a 7ª posição do ranking que avalia os 26 estados e o Distrito Federal. A pesquisa é baseada nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Ministério da Saúde. A cidade de Rio Branco, ocupa a 10ª posição entre as capitais mais seguras.

Os índices da MySide utilizam o padrão Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, da Organização Mundial da Saúde (OMS). O método classifica de forma detalhada as causas de mortes e doenças em um formato global comum.

De acordo com o governo do Estado, o resultado é em decorrência do investimento na Segurança Pública, uma das prioridades do governador Gladson Cameli.

“A cada ano, estamos reduzindo consideravelmente os índices de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) e, de forma integrada, traçamos as operações que serão voltadas para a manutenção e redução desses índices”, destacou o secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo Gaia.