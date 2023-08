Ação e reação: Homem parte para cima de policial com terçado e acaba morto, em Porto Acre

Uma ocorrência policial temriniu em tragédia na zona rural de Porto Acre. Clarismundo Silva dos Santos de 58 anos, que tentou contra a vida de um policial, acabou morto com dois tiros de fuzil calibre 556.

O fato ocorreu por volta das 7 horas da manhã deste sábado, 19, no Ramal linha 1, localizado na Vila do V, zona rural de Porto Acre. De acordo com a ocorrência, Clarismundo Silva dos Santos de 58 anos, estava ameaçando um vizinho com um terçado. Mas foi levado para casa por um filho.

A guarnição foi ao local para conversar com o acusado. Mas o homem que esteva em casa, ficou revoltado e passou a desrespeitar a guarnição.

Como ele apresentava sintomas de transtorno mental, uma equipe do SAMU foi acionada. Mas como os policiais e os enfermeiros tentaram uma aproximação, o dono da residência desceu armado con um tercado e foi em direção a um policial.

O militar reagiu e fez dois disparos em Clarismundo. O homem ainda chegou ser socorrido, mas morreu pouco tempo depois no interior da ambulância.

O caso foi encaminhado para a Delese Flagantes da Polícia Civil em Rio Branco. O delegado Rodrigo Noll, entendeu que o PM, agiu em legítima defesa.

A guarnição disse ainda, que a arma com munição menos que letal (bala de.borracha) falhou. O inquérito do caso será finalizada em dez dias.

Por oaltoacre.com