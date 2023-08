160 famílias da ocupação Terra Prometida são beneficiadas com aluguel social

O Estado continua oferecendo assistência social e integrando os moradores da ocupação Irineu Serra no programa de aluguel social para aqueles que não possuem moradia própria.

Até a tarde desta quinta-feira, 17, mais de 160 famílias já foram cadastradas no programa, necessitando apenas de RG e CPF para a inscrição, realizada pela equipe da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasdh). Durante a operação, que prossegue até o início da próxima semana, foram desocupadas 150 áreas.

“No Parque de Exposições Wildy Viana, continuamos a abrigar uma família da ocupação Irineu Serra, enquanto três famílias utilizaram o espaço para armazenar seus móveis, já que o Estado oferece a segurança adequada. Nossa equipe também realiza visitas presenciais às áreas desocupadas para garantir que aqueles que receberão o benefício, realmente residiam lá”, afirmou Nágila Rocha, chefe do Departamento de Habitação da Seasdh.

O governo também oferece apoio logístico para a transferência dos móveis para aqueles que necessitam do serviço.

Uma moradora que preferiu não se identificar compartilhou com a reportagem da Agência de Notícias que viveu na região por dois meses, até conseguir um terreno cedido. Já inscrita nos programas de habitação do governo estadual, ela buscará o cadastro no aluguel social após a desocupação da área.

