123milhas: Consumidor deve escolher como receber reembolso, diz diretor do Procon

O diretor de atendimento do Procon-SP, Rodrigo Tritapepe, afirmou à CNN neste sábado (19) que cabe ao consumidor decidir como quer ser ressarcido após o cancelamento de passagens promocionais da 123milhas.

Mais cedo, a empresa havia informado que os valores gastos pelos clientes que foram afetados pelos cancelamentos “serão integralmente devolvidos em vouchers, com correção monetária de 150% do CDI”. Os vouchers podem ser usados para compra de outros produtos da 123milhas.

“A lei é clara, o consumidor deve declarar aquilo que ele deseja: se é voucher, dinheiro ou um ‘cumprimento forçado’ dessa viagem que foi adquirida”, afirmou o diretor.

A agência de viagens 123milhas anunciou na noite da última sexta-feira (18) a suspensão das emissões de passagens e pacotes da linha promocional da empresa com previsão de embarque de setembro a dezembro.

Tritapepe alerta que a suspensão da companhia afeta outros serviços contratados pelos consumidores, e não apenas a passagem aérea.

“Muitas pessoas contratam apenas uma parte do pacote com a agência, então não se trata apenas do ressarcimento daquilo que a pessoa gastou com a passagem, mas com hotel, pacotes de turismo, reservas e outros serviços também”, explicou.

O que fazer?

O diretor do Procon-SP explicou à CNN que os consumidores prejudicados pelo anúncio da empresa devem entrar em contato com a agência, mas também podem imediatamente acionar o Procon por meio do canal de reclamações no site do órgão.

“A tomada de providencia é o segundo passo. Entendemos que há uma realidade de mercado, mas consumidor não pode ficar sem o serviço adquirido”, avalia Tritapepe.

“Vamos precisar de uma apuração melhor a partir da notificação que iremos enviar [à 123milhas]. Precisamos entender a situação para ter respostas mais concretas e seguras, precisamos avaliar a extensão e tamanho do problema”, explica.

O diretor ainda ressalta que a notificação já está escrita e será enviada na segunda-feira (21), respeitando a determinação de realizar a notificação em dias úteis.