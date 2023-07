WhatsApp começa a voltar a funcionar após queda global na tarde desta quarta-feira

A falha também foi observada é outros países, como o Reino Unido, com 177 mil reclamações, Estados Unidos, com 34 mil reclamações, e França, com 209 mil reclamações.

No Downdetector, que reúne falhas de sites e aplicativos, houve um pico de 44 mil reclamações de usuários do WhatsApp.



No Downdetector, que reúne falhas de sites e aplicativos, houve um pico de 44 mil reclamações de usuários do WhatsApp. — Foto: Reprodução



Já no Twitter, mais de 419 mil publicações citam o WhatsApp.



Mais de 400 mil publicações citam o WhatsApp no Twitter — Foto: Reprodução/Twitter