Vídeo: sucuri de quase 5 metros é flagrada por moradores em igarapé no interior do Acre

Moradores de Manoel Urbano, no interior do Acre, flagraram uma cena um tanto inusitada no último final de semana. Um vídeo que circula na internet mostra o momento em que várias pessoas ficam admiradas com uma gigantesca Sucuri de aproximadamente 5 metros, encontrada no Igarapé Macapá, na zona rural do município.

Sem se assustar, o grupo que realizou a gravação se apaixona pela serpente, que segue seu caminho, sem um aparente abate do animal, como algumas vezes ocorre em outros encontros como esse. “Essa aqui é a verdadeira anaconda de Macapá. Dá mais de 5 metros. Que coisa linda. Olha o tamanho dela”, dizem.

Em contato com a assessoria do município, foi confirmado a veracidade do vídeo e de que foi realmente gravado na região, mas não foi descoberto o autor da filmagem. As autoridades definem que ao se deparar com um animal silvestre ou exótico, como neste caso, é indicado não manter contato com a espécie ou encurralá-lo para captura, para não ocorrer riscos de ataques.

Veja o vídeo: