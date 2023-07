Vídeo: passageiro tenta abrir porta de avião momentos antes da decolagem; veja

Um passageiro tentou abrir a porta de um avião pouco antes da decolagem de um voo que ia da Croácia para a Inglaterra e teve de ser contido por outras pessoas que estavam dentro da aeronave. As imagens da situação foram divulgadas nas redes sociais e viralizaram.

Um outro passageiro registrou o ocorrido e publicou em seu perfil no TikTok. No vídeo é possível ver o momento em que o homem levanta do seu assento e começar a gesticular com os outros passageiros e vai direto até a saída de emergência.

Durante o episódio é possível ouvir o passageiro gritando com os comissários de voo para que eles “abram a porta”. Logo depois, dois passageiros interferem, segurando o homem e derrubando-o no chão.

Em um segundo vídeo, do mesmo perfil, é possível ver o passageiro sendo levado embora pelas autoridades croatas. De acordo com informações do jornal “The Mirror”, o indivíduo está sob custódia por agredir um policial. O homem resistiu à prisão e foi levado a um hospital.

Ao “The Independent”, a companhia área Ryanair informou “o voo de Zadar para Londres Stansted [30 de junho] voltou a sua rota depois que um passageiro individual se tornou perturbador enquanto a aeronave se preparava para a decolar. O passageiro foi removido da aeronave pela polícia local para que este voo continuasse com segurança com destino a Londres.”

“Isso agora é um assunto para a polícia local. Pedimos sinceras desculpas aos passageiros afetados por qualquer inconveniente causado como resultado do comportamento perturbador deste passageiro”, finalizou o porta-voz da companhia.